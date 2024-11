Condanna per violenza sessuale: ex professore della Sapienza riceve tre anni di reclusione - Facebook WhatsApp Twitter Un docente dell’Università La Sapienza di Roma ha ricevuto una Condanna in primo grado a tre anni di reclusione per violenza sessuale. Vincenzo Aleandri, professore in pensione del corso di laurea in Ostetricia, è accusato di aver molestato due studentesse. La sentenza rappresenta un fatto di rilevanza sociale, che mette in luce problemi di abuso di potere all’interno dell’ambiente accademico. I dettagli del caso e la Condanna Vincenzo Aleandri, 72 anni, ha subito una Condanna significativa che prevede, oltre alla pena detentiva di tre anni, anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La decisione è stata presa a seguito di accuse di violenza sessuale sporte da due studentesse, le quali hanno raccontato di essere state molestate in momenti distinti durante l’anno accademico 2018. Gaeta.it - Condanna per violenza sessuale: ex professore della Sapienza riceve tre anni di reclusione Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un docente dell’Università Ladi Roma ha ricevuto unain primo grado a trediper. Vincenzo Aleandri,in pensione del corso di laurea in Ostetricia, è accusato di aver molestato due studentesse. La sentenza rappresenta un fatto di rilevanza sociale, che mette in luce problemi di abuso di potere all’interno dell’ambiente accademico. I dettagli del caso e laVincenzo Aleandri, 72, ha subito unasignificativa che prevede, oltre alla pena detentiva di tre, anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque. La decisione è stata presa a seguito di accuse disporte da due studentesse, le quali hanno raccontato di essere state molestate in momenti distinti durante l’anno accademico 2018.

