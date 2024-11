Caressa: «Frattesi? Non partecipa al gioco, ma se entra fai gol!» - Caressa ha parlato di Frattesi e della sua straordinaria abilità nell’inserirsi dentro le aree avversarie come se fosse una punta aggiunta. Sia l’Inter che la Nazionale di Luciano Spalletti ne sono avvantaggiate, meno le difese rivali. PUNTA AGGIUNTA – L’Inter ha ritrovato la vittoria ad Empoli, dopo l’amaro 4-4 contro la Juventus a San Siro nel derby d’Italia. Protagonista della partita del Castellani Davide Frattesi. Il centrocampista, ex peraltro della squadra toscana, ha segnato due reti indirizzando la partita. La terza firma è arrivata da Lautaro Martinez. Frattesi ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A, con due gol accomunati sempre dalla solita innata caratteristica: l’inserimento. A parlarne anche Fabio Caressa. Il giornalista di Sky Sport, tramite il suo canale YouTube, ha commentato la prestazione del centrocampista della Nazionale. Inter-news.it - Caressa: «Frattesi? Non partecipa al gioco, ma se entra fai gol!» Leggi tutto su Inter-news.it (Inter-news.it - venerdì 1 novembre 2024)ha parlato die della sua straordinaria abilità nell’inserirsi dentro le aree avversarie come se fosse una punta aggiunta. Sia l’Inter che la Nazionale di Luciano Spalletti ne sono avvantaggiate, meno le difese rivali. PUNTA AGGIUNTA – L’Inter ha ritrovato la vittoria ad Empoli, dopo l’amaro 4-4 contro la Juventus a San Siro nel derby d’Italia. Protagonista della partita del Castellani Davide. Il centrocampista, ex peraltro della squadra toscana, ha segnato due reti indirizzando la partita. La terza firma è arrivata da Lautaro Martinez.ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A, con due gol accomunati sempre dalla solita innata caratteristica: l’inserimento. A parlarne anche Fabio. Il giornalista di Sky Sport, tramite il suo canale YouTube, ha commentato la prestazione del centrocampista della Nazionale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "L'Inter a Empolimi è piaciuta tanto.? Come se fosse una punta aggiunta";: “Inter neanche vicina all’anno scorso.? Quando entra sai che…”;sicuro: "Il Napoliè da primo posto. C'è un dato sorprendente";: "entra e fa gol anche se ha cinque minuti, sta zitto esi lamenta";e la frase sull'inno spagnolo: "Vi dico perchélo cantano". I social si scatenano; Damascelli: “Con la Svizzera rischio tracollo. Ecco il modulo perfetto per Spalletti”. Tra Calafiori, Barella,, Bastoni il migliore? Donnarumma. E sulle telecronachee Bergomi (Sky), Rimedio e Di Gennaro (Rai) e la “crisi” di Dazn…; Approfondisci 🔍

Caressa: “Inter neanche vicina all’anno scorso. Frattesi? Quando entra sai che…”

(fcinter1908.it)

Fabio Caressa, giornalista, ha commentato così la doppietta di Davide Frattesi di mercoledì sera contro l'Empoli ...

Inter, Frattesi segna ma resta il primo cambio per Simone Inzaghi

(sport.sky.it)

A Sky Calcio Club si analizza la vittoria dei nerazzurri a Empoli: un successo che porta la doppia firma di Frattesi che però nel centrocampo dell’Inter continua a essere il primo cambio di Inzaghi.

Frattesi: "Spalletti si è preso colpe ma non sono d’accordo"

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Perché Frattesi non gioca titolare nell’Inter? Basta guardare il contesto

(inter-news.it)

Davide Frattesi e il suo impiego nell’Inter di Simone Inzaghi tornano al centro delle cronache. Dopo i 2 gol in Nations League con l’Italia, tutti tornano a chiedersi perché non sia un titolare ...