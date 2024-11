inseguimento e le manette. È accaduto qualche giorno fa, quando i carabinieri della Stazione di Biassono hanno arrestato due cittadini italiani di 59 e 57, residenti in Brianza per resistenza a Pubblico Ufficiale, furto su auto, indebito utilizzo di carta di credito e contestualmente, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. La pattuglia dei carabinieri, mentre percorreva la Strada Provinciale Monza-Carate, ha notato un’auto uscire rapidamente da un parcheggio e proseguire a velocità sostenuta. I militari, insospettiti, dopo un inseguimento l’hanno raggiunta. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali ha opposto resistenza. Nel corso della fuga erano stati visti disfarsi di un telefono cellulare, gettato dal finestrino dell’auto in corsa e successivamente recuperato dai militari. Ilgiorno.it - Borsetta rubata e inseguimento. Catturati i ladri Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Un furto su un’auto, poi la fuga, un rocambolescoe le manette. È accaduto qualche giorno fa, quando i carabinieri della Stazione di Biassono hanno arrestato due cittadini italiani di 59 e 57, residenti in Brianza per resistenza a Pubblico Ufficiale, furto su auto, indebito utilizzo di carta di credito e contestualmente, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. La pattuglia dei carabinieri, mentre percorreva la Strada Provinciale Monza-Carate, ha notato un’auto uscire rapidamente da un parcheggio e proseguire a velocità sostenuta. I militari, insospettiti, dopo unl’hanno raggiunta. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali ha opposto resistenza. Nel corso della fuga erano stati visti disfarsi di un telefono cellulare, gettato dal finestrino dell’auto in corsa e successivamente recuperato dai militari.

