Battipaglia. Centauro morto in un incidente a Omignano - Tragico incidente stradale venerdì pomeriggio nel Salernitano lungo la strada statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Omignano, direzione nord. Un Centauro di Battipaglia è morto sul colpo a seguito di una collisione con un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di soccorrere il Centauro di Battipaglia. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di legge. Il Centauro di Battipaglia stava viaggiando insieme a un gruppo di motociclisti. L'incidente ha causato forti disagi alla circolazione. La strada è stata chiusa e i veicoli sono stati deviati su percorsi alternativi lungo la SS 18. Laprimapagina.it - venerdì 1 novembre 2024

