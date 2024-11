Anm attacca SalviniLega | comizio in tv

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

(Servizitelevideo.rai.it - venerdì 1 novembre 2024)- 16.30 "E' un modo per rappresentare la magistratura in un modo fazioso ed antiitaliano: da un lato il governo che fa il bene del Paese, dall'altro i magistrati che sono nemici". "Fai un provvedimento che non piace e diventi 'rosso'. Chiedo al ministro Salvini cosa c'è di inadeguato in un provvedimento che chiede alla Corte Ue una pronuncia sulla conformità ". Così Santalucia (Anm) a La7. La Lega: "Ennesimosu una delle reti di riferimento della sinistra.Rinnoviamo l'auspicio che i magistrati si ritaglino il tempo anche per lavorare".