Volley femminile la A1 sta mettendo in luce possibili volti nuovi interessanti per l’Italia di Velasco

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono passati quasi tre mesi dall’oro di Parigi e già si sta delineando il futuro in azzurro deldel. Il rinnovo del contratto di Juliofino al 2028 apre scenari moltoperché il coach azzurro è aperto agli inserimenti di giovani di qualità, lo ha dimostrato nell’estate scorsa con la chiamata ad esempio di Stella Nervini che è stata in ballo fino all’ultimo per andare a Parigi. La novità di questo primo scorcio di campionato sono i diversi nomi di ragazze giovani italiane che si stannoinin più di una squadra di serie A1 e che potrebbero entrare a breve nel mirino (ammesso che non lo abbiano già fatto) del tecnico argentino che ha guidato le azzurre all’oro olimpico. Il tutto a partire da alcune atlete già conosciute, fino ad arrivare a debuttanti che già hanno messo i piedi in campo in questo primo scorcio di stagione.