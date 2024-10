Sport.quotidiano.net - Virtus, con Milano una notte da spareggio. Banchi: "L’emergenza deve darci più forza"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Partita da dentro o fuori per lae per. Le due squadre hanno il medesimo ruolino di marcia con una sola vittoria nelle prime sei giornate di Eurolega e chi stasera (ore 20.30 diretta Sky) perde può mettersi l’anima in pace perché sarebbe davvero complicato provare a raggiungere ai playoff nonostante siamo a poco più di un quinto della fase regolare. Si gioca ad Assago, ma per quello che fino a qui la V nera ha fatto vedere scendere in campo in casa o in trasferta non fa una grande differenza essendo il copione europeo sempre lo stesso. La formazione allenata da Lucaaccusa una serie di blackout nei diversi momenti dell’incontro e solo nel caso di Belgrado, nella tana del Partizan, la spina non si è staccata negli ultimi minuti.