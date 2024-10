Trekking dal lago Maulazzo a Biviere: percorso naturalistico d'incanto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutto pronto per una nuova escursione firmata Sharing Sicily in programma sabato 9 novembre dalle ore 9,30.Un'avventura questa dal lago Maulazzo al lago Biviere che consentirà si scoprire le meraviglie del Parco dei Nebrodi, il parco naturale piú grande della Sicilia."Siamo ai piedi di Messinatoday.it - Trekking dal lago Maulazzo a Biviere: percorso naturalistico d'incanto Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutto pronto per una nuova escursione firmata Sharing Sicily in programma sabato 9 novembre dalle ore 9,30.Un'avventura questa dalalche consentirà si scoprire le meraviglie del Parco dei Nebrodi, il parco naturale piú grande della Sicilia."Siamo ai piedi di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dala Biviere: percorso naturalistico d'incanto il 9 novembre 2024;sui Nebrodi:e Sollazzo Verde; Escursione al sentiero dell’Agrifoglio e alsui Nebrodi: iniziativa per bambini e disabili, alla scoperta del; Alla scoperta diguidati e gratuiti (per tutti) sui Nebrodi; Niscemi: campo estivo nei boschi, tra escursioni sulle rive delall'ombra di alberi secolari; Approfondisci 🔍

