Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Tanti errori tecnici negli ultimi metri». Ce l’aveva con Vlahovic? Ci è parso di sì

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tecnico della Juventus,ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio con il Parma Le parole diAvete concesso troppo? «Abbiamo concesso, ma anche creato tanto. A tratti abbiamo fatto bene e a tratti no, dobbiamo aumentare i momenti fatti bene per mettere in difficoltà le avversarie. Il risultato che vogliamo che non è il pareggio» Leggi anche: Giuntoli: «La Juventus è una squadra molto giovane che deve crescere, il Napoli parte da un altro livello» Troppi? «È importante, ma è importante mantenere l’equilibrio della squadra. Oggi gliche abbiamo commesso sono stati, la conclusione. Dobbiamo migliorarepassaggi, senza permettere all’avversario di ripartire ogni volta che commettiamo un errore».