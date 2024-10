Gaeta.it - ‘The Substance’: premiato a Cannes 2024, un film che affronta l’angoscia del tempo e dell’immagine

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arriva nelle sale italiane, ilscritto e diretto dalla francese Coralie Fargeat, che ha recentemente trionfato aper la migliore sceneggiatura. Questa pellicola, distribuita da I Wonder, vede protagoniste attrici di spicco come Demi Moore e Margaret Qualley. Ilpromette di offrire uno sguardo profondo e inedito sul tema dell'invecchiamento,e delle pressioni sociali legate alla bellezza. Trama e tematiche delLa trama diruota attorno a Elisabeth Sparkle, interpretata da Demi Moore. Elisabeth è un'attrice che ha visto i suoi giorni di gloria ridursi nele che ora si ritrova a lavorare come istruttrice di aerobica in un programma televisivo.