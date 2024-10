Spunta una bomba vicino al cimitero: in paese arrivano gli artificieri (Di giovedì 31 ottobre 2024) La zona è stata immediatamente recintata, la strada chiusa e il cimitero evacuato. Il ritrovamento di una granata è avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 ottobre, nei pressi del campo santo della frazione Sacca di Esine.Stando a quanto riferito dall’amministrazione comunale Bresciatoday.it - Spunta una bomba vicino al cimitero: in paese arrivano gli artificieri Leggi tutto 📰 Bresciatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La zona è stata immediatamente recintata, la strada chiusa e ilevacuato. Il ritrovamento di una granata è avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 ottobre, nei pressi del campo santo della frazione Sacca di Esine.Stando a quanto riferito dall’amministrazione comunale

