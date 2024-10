Sapori, camminate e spettacoli. In piazza Gitti apre la Tartufesta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Monghidoro celebra l’Appennino con la Tartufesta: Sapori, natura, cultura e spettacoli in un’unica giornata. L’1 novembre, dalle 8,30 fino al tardo pomeriggio, la piazza Cavalier Gitti diventerà il cuore della festa, trasformandosi in una vivace piazza del Gusto dove gli stand proporranno piatti al tartufo preparati dalle "Super Zdore" del Gruppo Scaricalasino. Per chi vuole vivere appieno l’atmosfera, lo spazio si animerà anche nel pomeriggio con il Tartufestival, offrendo momenti musicali e d’intrattenimento che faranno da cornice alle degustazioni. A partire dalle 9,30, per chi desidera esplorare i sentieri dell’Appennino, prenderà il via il Tartutrek: un’escursione guidata lungo la Via Mater Dei che porterà i partecipanti da piazza Gitti fino alla Madonna dei Boschi e al Castagneto del Casone, per poi ritornare al punto di partenza. Ilrestodelcarlino.it - Sapori, camminate e spettacoli. In piazza Gitti apre la Tartufesta Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Monghidoro celebra l’Appennino con la, natura, cultura ein un’unica giornata. L’1 novembre, dalle 8,30 fino al tardo pomeriggio, laCavalierdiventerà il cuore della festa, trasformandosi in una vivacedel Gusto dove gli stand proporranno piatti al tartufo preparati dalle "Super Zdore" del Gruppo Scaricalasino. Per chi vuole vivere appieno l’atmosfera, lo spazio si animerà anche nel pomeriggio con il Tartufestival, offrendo momenti musicali e d’intrattenimento che faranno da cornice alle degustazioni. A partire dalle 9,30, per chi desidera esplorare i sentieri dell’Appennino, prenderà il via il Tartutrek: un’escursione guidata lungo la Via Mater Dei che porterà i partecipanti dafino alla Madonna dei Boschi e al Castagneto del Casone, per poi ritornare al punto di partenza.

