Zon.it - Salerno, nuovo Ruggi: passi avanti, ma va sostituita un’ impresa con pendenze non dichiarate

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha aggiornato sullo stato della gara per ilospedale di, dichiarando che il capitolato è stato rivisitato in collaborazione con l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Dopo l’aggiudicazione, come riportato dal quotidianonotizie.it, è emerso che una delle aziende del consorzio vincitore avevanon. D’intesa con l’ANAC, è stata inviata una comunicazione al capogruppo per sostituire l’in questione entro una settimana, con l’obiettivo di avviare rapidamente i lavori per il progetto da 400 milioni di euro. Parallelamente, è stata avviata una gara per la bonifica bellica dell’area, passaggio necessario per procedere con il cantiere.