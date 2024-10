Roma, impianti di riscaldamento accesi dal 15 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024- A Roma impianti di riscaldamento accesi a partire dal 15 novembre. E’ quanto stabilito – in risposta alle esigenze di contenimento energetico e tutela dell’ambiente – nell’ordinanza firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che regola l’accensione degli impianti termici per la stagione invernale 2024-2025, stabilendo tempi, orari e temperature di funzionamento. Lo fa sapere il Campidoglio sottolineando che gli impianti potranno essere attivati dal prossimo 15 novembre al 7 aprile 2025 per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. L’ordinanza numero 124 del 30 ottobre, che stabilisce la riduzione di 1°c rispetto ai limiti indicati nel dpr n. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024- Adia partire dal 15. E’ quanto stabilito – in risposta alle esigenze di contenimento energetico e tutela dell’ambiente – nell’ordinanza firmata dal sindaco diRoberto Gualtieri, che regola l’accensione deglitermici per la stagione invernale 2024-2025, stabilendo tempi, orari e temperature di funzionamento. Lo fa sapere il Campidoglio sottolineando che glipotranno essere attivati dal prossimo 15al 7 aprile 2025 per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. L’ordinanza numero 124 del 30 ottobre, che stabilisce la riduzione di 1°c rispetto ai limiti indicati nel dpr n.

Accensione riscaldamento a Roma, via libera dal 15 novembre

Rinviata la data di accensione dei riscaldamenti a Roma 2024/2025, Gualtieri firma l’ordinanza

Roma, accensione dei riscaldamenti dal 15 novembre: c’è l’ordinanza

Termosifoni accesi a Roma dal 15 novembre al 7 aprile (2025): orari, tempi e deroghe. La nuova ordinanza

