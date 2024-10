Roma, Hummels: “Le cose possono solo migliorare” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “L’autogol è stato come una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare. Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo. Sono comunque contento per essere entrato nella classifica del Pallone d’Oro. Probabilmente lo meritava un giocatore del Real Madrid, ma ci sono anche tanti altri giocatori che lo meritavano”. Queste le parole del difensore della Roma Mats Hummels a poche ore dalla sfida di campionato contro il Torino. Roma, Hummels: “Le cose possono solo migliorare” SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “L’autogol è stato come una sorta di ciliegina sulla torta diche non sono andate bene. Le. Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che possoprenderla con umorismo. Sono comunque contento per essere entrato nella classifica del Pallone d’Oro. Probabilmente lo meritava un giocatore del Real Madrid, ma ci sono anche tanti altri giocatori che lo meritavano”. Queste le parole del difensore dellaMatsa poche ore dalla sfida di campionato contro il Torino.: “Le” SportFace.

