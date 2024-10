Lettera43.it - Roma, anziana muore dopo aver consumato una zuppa comprata al supermercato: rinvenuto botulino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una pensionatana è morta a seguito di un probabile avvelenamento daunadi carciofi acquistata presso il banco frigo di undella capitale. La vicenda risale alla fine di settembre, quando l’il pasto, ha iniziato ad accusare sintomi di malessere che, nel giro di poche ore, sono evoluti in condizioni critiche. Pocoil tragico evento, anche la figlia ha manifestato sintomi di intossicazione ed è stata ricoverata in terapia intensiva per una settimana. Le indagini, avviate dalla procura disotto la direzione del pubblico ministero Fabio Santoni, si concentrano sulladi carciofi come possibile fonte dell’avvelenamento.