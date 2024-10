‘Rischio elevato’, limitata la vendita dei biglietti per Sorrento-Casertana (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoConsiderati gli “elevati profili di rischio della partita” fra Sorrento e Casertana (Serie C, girone C), in programma allo stadio “Viviani” di Potenza il prossimo 4 novembre, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto “il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta”. La decisione è stata presa dopo le osservazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha sottolineato i “gravi episodi di violenza posti in essere dai tifosi della Casertana in occasione dell’incontro Benevento-Casertana, disputatosi il 27 ottobre scorso”. Anteprima24.it - ‘Rischio elevato’, limitata la vendita dei biglietti per Sorrento-Casertana Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoConsiderati gli “elevati profili di rischio della partita” fra(Serie C, girone C), in programma allo stadio “Viviani” di Potenza il prossimo 4 novembre, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto “il divieto didei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta”. La decisione è stata presa dopo le osservazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha sottolineato i “gravi episodi di violenza posti in essere dai tifosi dellain occasione dell’incontro Benevento-, disputatosi il 27 ottobre scorso”.

