Rapporto Dekra, per ridurre incidenti sulla strada importanti 'spazi sicuri'

Leggi tutto 📰 .com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Peril numero di vittime e feriti sulle strade non basta mantenere un comportamento responsabile tra tutti gli utenti ma è necessario progettare spazili sicuri, sia nelle aree urbane sia nella viabilità extraurbana. E' il senso delli in Italia nel 2023Sicurezzale 2024 dal titolo L'articolo, perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33le Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?