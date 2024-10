Puntomagazine.it - Quartieri Spagnoli: sorpreso con una pistola a salve. Denunciato dalla Polizia di Stato un 15enne

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un giovane di 15 annia Napoli per possesso didurante controlli anti-armi neiNel pomeriggio di ieri, ladi, nell’ambito dei servizi predispostiQuestura di Napoli per contrastare il fenomeno del possesso di armi da parte dei minori, ha intensificato i controlli nella zona dei. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nel transitare in vico Paradiso, hanno notato un giovane che, una volta introdottosi furtivamente all’interno del parco dei, ha raccolto un oggetto da terra per poi nasconderlo nella cinta dei pantaloni. Gli operatori, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di unacal.