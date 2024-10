Ilrestodelcarlino.it - Profumo contraffatto: sequestrate 1.200 confezioni al mercato a Pesaro

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Vendeva profumi contraffatti alsettimanale del San Decenzio. Il venditore ambulante è stato denunciato dalla guardia di Finanza diche ha sequestrato tutta la merce per un totale di 1.200. I finanzieri del Gruppo di, durante un’attività di controllo sugli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, hanno individuato un ambulante di origine straniera e residente in Emilia Romagna mentre era impegnato a vedere profumi delle più note marche di moda. Il prezzo di vendita era particolarmente basso: lui giustificava l’occasione riferendo che si trattava di “rimanenze di negozio”. In particolare, ciò che ha subito destato sospetto nei finanzieri, oltre al prezzo molto conveniente, è stata la fattezza delle, tra loro tutte uguali nel packaging.