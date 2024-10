Anteprima24.it - ‘Prima di Abbracciame’, Andrea Sannino si racconta in un libro

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Se c’è un posto dove nessuno può impedirti di sognare, è sicuramente il letto di casa tua. Io fino a 10 anni l’ho condiviso con mamma e papà, il mio non l’avevo. Era difficile l’organizzazione quotidiana in 5 in soli 25 metri quadri. Ma sognavo”. Così il cantautore e attoreparlando del suo, in uscita il 26 novembre,di(Edizioni MEA). La testimonianza di vita di un ragazzo che grazie alla sua determinazione è riuscito a realizzare il suo sogno, diventare cantante. “Quante volte – aggiunge l’artista napoletano – ho immaginato il futuro, ho sognato di migliorare il presente. Facevo tardi a sognarlo tutti i giorni e la sveglia che suonava la mattina per andare a lavoro nel cantiere mi ricordava, puntuale, che dovevo continuare a farlo, anche stanco, senza aver dormito Anzi da svegli si sogna meglio”.