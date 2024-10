Preso spacciatore over 50. Arriva con la maximoto: nel garage aveva la droga (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche i pusher "vanno in pensione" ma può capitare che poi si annoiano e allora decidono di tornare in pista. E’ quanto accaduto a un ultra50enne pesarese pregiudicato, una vecchia conoscenza della Questura. L’uomo aveva deciso di attaccare il bilancino al chiodo ma poi ci ha ripensato. Solo che gli è andata male perché, dopo aver riPreso l’attività, è stato arrestato dagli agenti della squadra antidroga della Squadra mobile di Pesaro. Dalle indagini condotte dagli agenti è emerso che, in pieno centro storico, l’uomo aveva un garage che era diventato una specie di emporio da cui attingere per i vari clienti. E’ lì che il pusher riponeva il "materiale" che, a richiesta, cedeva appunto ai suoi compratori. Gli agenti sapevano che questo "emporio dello spaccio" si trovava in centro da qualche parte ma non sapevano esattamente dove. Ilrestodelcarlino.it - Preso spacciatore over 50. Arriva con la maximoto: nel garage aveva la droga Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche i pusher "vanno in pensione" ma può capitare che poi si annoiano e allora decidono di tornare in pista. E’ quanto accaduto a un ultra50enne pesarese pregiudicato, una vecchia conoscenza della Questura. L’uomodeciso di attaccare il bilancino al chiodo ma poi ci ha ripensato. Solo che gli è andata male perché, dopo aver ril’attività, è stato arrestato dagli agenti della squadra antidella Squadra mobile di Pesaro. Dalle indagini condotte dagli agenti è emerso che, in pieno centro storico, l’uomounche era diventato una specie di emporio da cui attingere per i vari clienti. E’ lì che il pusher riponeva il "materiale" che, a richiesta, cedeva appunto ai suoi compratori. Gli agenti sapevano che questo "emporio dello spaccio" si trovava in centro da qualche parte ma non sapevano esattamente dove.

