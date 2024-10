Presidi di Roma e Lazio chiedono intervento delle autorità per garantire il diritto allo studio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti occupazioni nelle scuole di Roma e Lazio hanno sollevato preoccupazioni significative tra i dirigenti scolastici. Presidi dell’Associazione Nazionale Presidi della regione chiedono un intervento decisivo delle autorità competenti affinché si possa garantire il diritto all’istruzione di tutti gli studenti. Mario Rusconi e Cristina Costarelli, leader dell’associazione, evidenziano la necessità di affrontare il problema delle occupazioni, che danneggiano l’esperienza educativa e mettono a rischio la sicurezza degli studenti. Le conseguenze delle occupazioni nelle scuole Le occupazioni scolastiche rappresentano una vioLazione non solo del diritto all’istruzione, ma anche della sicurezza degli studenti. Gaeta.it - Presidi di Roma e Lazio chiedono intervento delle autorità per garantire il diritto allo studio Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti occupazioni nelle scuole dihanno sollevato preoccupazioni significative tra i dirigenti scolastici.dell’Associazione Nazionaledella regioneundecisivocompetenti affinché si possailall’istruzione di tutti gli studenti. Mario Rusconi e Cristina Costarelli, leader dell’associazione, evidenziano la necessità di affrontare il problemaoccupazioni, che danneggiano l’esperienza educativa e mettono a rischio la sicurezza degli studenti. Le conseguenzeoccupazioni nelle scuole Le occupazioni scolastiche rappresentano una vione non solo delall’istruzione, ma anche della sicurezza degli studenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diintervento delle autorità per garantire il diritto allo studio; Spazi inagibili e iscritti respinti. Ireclamano gli alloggi degli ex custodi per nuove aule; Agricoltori, la protesta a: giovedì previsti 1.500, poi un corteo con trattori. E l’Ue rivaluta ...; Pedoni investiti, in viale Marconi il presidio per sensibilizzare la città; Le coop sociali protestano (ancora) in Comune mentre la Regione stanzia fondi per le tariffe; Neluno degli eventi più attesi è stato rimandato: il motivo e le nuove date dell’attesissima festa; Approfondisci 🔍

Presidi Roma, tavolo con studenti per evitare le occupazioni

(ansa.it)

"Noi presidi chiediamo un intervento decisivo delle autorità competenti per individuare le esigue minoranze che ledono i diritti della maggioranza degli studenti" quando ci sono le occupazioni: a scri ...

Occupazioni, tra nuove norme sulla condotta e Ddl Sicurezza le proteste potrebbero essere “disincentivate”? Il parere della preside

(skuola.net)

Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, spiega come potrebbero impattare gli ultimi aggiornamenti normativi, riferibili in modo più esplicito al mondo della scuo ...

Roma e Lazio fuori dalla classifica dei migliori ospedali d'Italia. Preoccupano i dati sui cesarei

(romatoday.it)

La Capitale fuori dal podio secondo il "Piano nazionale esiti” dell’Agenzia sanitaria per i servizi sanitari regionali che ha monitorato le performance di 1.363 ospedali italiani ...

Lazio: 33 nuovi presidi territoriali di prossimità

(quotidianosanita.it)

È quanto previsto dal Piano sanitario 2010-2012 del Lazio presentato dalla presidente Polverini. 12 OTT - Trentatré presidi territoriali di prossimità (Ptp) con funzioni di Day hospital e Day ...