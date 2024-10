Papa al Dicastero comunicazione: chiamati a costruire ponti quando tanti innalzano muri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siete chiamati a costruire ponti quando tanti innalzano muri, contro la cultura dell’indifferenza e in favore della pace: queste le parole di Papa Francesco questa mattina ricevendo in udienza il Dicastero della comunicazione. Servizio di Paolo Fucili Papa al Dicastero comunicazione: chiamati a costruire ponti quando tanti innalzano muri TG2000. Tv2000.it - Papa al Dicastero comunicazione: chiamati a costruire ponti quando tanti innalzano muri Leggi tutto 📰 Tv2000.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siete, contro la cultura dell’indifferenza e in favore della pace: queste le parole diFrancesco questa mattina ricevendo in udienza ildella. Servizio di Paolo FucilialTG2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il: sogno unache tiene accesi i riflettori sugli ultimi; Il, serve disciplina sui soldi, ridurre le spese; Città del Vaticano, nuove nomine alper laper la: due nuovi Vice Direttori; Intesa tra ilper lae l'Agenzia Nova; I Vescovi marchigiani in Visita dal, sulla tomba di San Paolo e alper la

Il Papa, 'sogno una comunicazione che favorisca la pace'

(ansa.it)

Il Papa, parlando al Dicastero della Comunicazione, ha sottolineato che "si comunica con il cuore".

Il Papa, serve disciplina sui soldi, ridurre le spese

(msn.com)

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 31 OTT - Il Papa, nell'udienza al Dicastero per la Comunicazione, parla dei problemi economici della Santa Sede: "Dovremo fare un po' più di disciplina sui soldi perché vo ...

Santa Sede, il Papa: «Serve disciplina sui soldi e bisogna ridurre le spese»

(unionesarda.it)

«Dovremo fare un po' più di disciplina sui soldi perché voi dovete cercare il modo di risparmiare di più e cercare altri fondi, perché la Santa Sede non può continuare ad aiutarvi come adesso. So che ...

Prefetto Fede, per Papa non è maturo il tempo per donne diacono

(ansa.it)

Il Papa chiude, per il momento, all'ordinazione delle donne al diaconato. Lo ha chiarito con una comunicazione al Sinodo il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il card. Victor Manuel Fe ...