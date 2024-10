Sport.quotidiano.net - Pallamano. Handball Estense a luci e ombre. Cadono i senior, vince l’under 18

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Week end dolceamaro per l’. Il weekend ha visto come primo impegno la sfida casalinga della squadracontro il Faenza, un avversario di alto livello e dotato di grande esperienza, grazie a giocatori che hanno militato nella massima serie. Sin dal fischio d’inizio, la partita è stata una battaglia equilibrata, con entrambe le squadre determinate a conquistare i due punti. I giocatori si sono affrontati con intensità, offrendo uno spettacolo di grande livello ai tifosi accorsi per sostenere la squadra di casa. Il match si è concluso sul risultato di 26-27 a favore del Faenza, che è riuscito a imporsi di misura, sfruttando al meglio le occasioni concesse dai ragazzi di casa.