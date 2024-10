Pagelle Empoli-Inter 0-3 | Frattesi top 75! Pure quattro da 65 – CdS

Inter-news.it - Pagelle Empoli-Inter (0-3): Frattesi top 7,5! Pure quattro da 6,5 – CdS

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è termina 0-3, con il successo netto dei nerazzurri contro la squadra toscana.il migliore della sua squadra con ben due gol segnati. Ledistilate dal Corriere dello Sport. REAZIONE – Vittoria agevole per l’sul campo dell’per 0-3. I nerazzurri hanno reagito alla grande dopo l’amaro 4-4 contro la Juventus a San Siro. In grande spolvero Davide, che segna due gol e non esulta, per rispetto della sua ex squadra. A timbrare il cartellino anche Lautaro Martinez, che dopo i gol contro l’Udinese e quello a Roma, trova il suo quarto sigillo in campionato (il quinto in stagione, considerandola Champions League. Tutta l’bene nel complesso al Castellani, tant’è che dallestilate dal Corriere dello Sport non spunta nemmeno un’insufficienza. Tutti dal sei a salire.