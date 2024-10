Omicidio Sara Centelleghe, il 19enne: «Mi ha visto mentre cercavo droga e l’ho uccisa» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jashandeep Badhan, il 19enne arrestato per l’Omicidio di Sara Centelleghe, ha dichiarato che la sera del delitto avrebbe dovuto incontrarsi con l’amica della vittima per uno scambio di droga. In realtà all’appuntamento non c’è mai andato ed è entrato in casa di Sara «con l’intento di impossessarsi del quantitativo di stupefacente», obiettivo «del tutto compatibile con la scelta di lasciare le ciabatte indossate fuori dalla porta di accesso al palazzo, rimanendo con i calzini». È quanto ha scritto il gip dopo l’interrogatorio di garanzia. Quella droga, un panetto di hashish, è stata rinvenuta e sequestrata il pomeriggio seguente all’interno di un cestino della spazzatura in via Nazionale a Volpino (Bergamo) insieme con un bilancino di precisione. Lettera43.it - Omicidio Sara Centelleghe, il 19enne: «Mi ha visto mentre cercavo droga e l’ho uccisa» Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jashandeep Badhan, ilarrestato per l’di, ha dichiarato che la sera del delitto avrebbe dovuto incontrarsi con l’amica della vittima per uno scambio di. In realtà all’appuntamento non c’è mai andato ed è entrato in casa di«con l’intento di impossessarsi del quantitativo di stupefacente», obiettivo «del tutto compatibile con la scelta di lasciare le ciabatte indossate fuori dalla porta di accesso al palazzo, rimanendo con i calzini». È quanto ha scritto il gip dopo l’interrogatorio di garanzia. Quella, un panetto di hashish, è stata rinvenuta e sequestrata il pomeriggio seguente all’interno di un cestino della spazzatura in via Nazionale a Volpino (Bergamo) insieme con un bilancino di precisione.

