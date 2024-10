Nuovi sviluppi sul caso dei neonati sepolti a Vignale: i Ris effettuano nuove indagini (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragica vicenda che ha colpito la comunità di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, continua a riservare colpi di scena. Recentemente, i Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma hanno fatto ritorno nell’abitazione teatro di un macabro ritrovamento: due neonati sepolti. L’indagine è attualmente concentrata su Chiara Petrolini, 35 anni, che si trova agli arresti domiciliari per le accuse gravissime di omicidio e soppressione di cadavere. Quest’ultimo sviluppo è stato riportato dalla Gazzetta di Parma e mette in evidenza l’intensificazione degli sforzi investigativi per fare luce su questo caso inquietante. Gaeta.it - Nuovi sviluppi sul caso dei neonati sepolti a Vignale: i Ris effettuano nuove indagini Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragica vicenda che ha colpito la comunità didi Traversetolo, nel Parmense, continua a riservare colpi di scena. Recentemente, i Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma hanno fatto ritorno nell’abitazione teatro di un macabro ritrovamento: due. L’indagine è attualmente concentrata su Chiara Petrolini, 35 anni, che si trova agli arresti domiciliari per le accuse gravissime di omicidio e soppressione di cadavere. Quest’ultimo sviluppo è stato riportato dalla Gazzetta di Parma e mette in evidenza l’intensificazione degli sforzi investigativi per fare luce su questoinquietante.

