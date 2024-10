Liberoquotidiano.it - Milan, Maignan irriconoscibile? Mugugni e strane voci: "Cosa gli sta succedendo"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Troppi punti persi, troppe lacune, troppi pensieri extra-campo della squadra. L'avventura di Paulo Fonseca alè, per ora, una scalata: 5 ko in 12 gare, -11 dal Napoli capolista e, seppur c'è da recuperare la partita con il Bologna, anche un eventuale -8 sarebbe comunque un gap pesante dopo questa prima tranche di stagione. La fragilità difensiva del Diavolo è conclamata, al punto che se manca soltanto Gabbia il castello di carte crolla (vedi Pavlovic contro Lukaku). E anche Mike, che spesso toglie le castagne dal fuoco, accusa qualche calo di rendimento di troppo, cominciano isul cuo conto. Contro la squadra di Antonio Conte il portiere francese non è sembrato reattivo come suo solito, soprattutto in occasione dei due gol subìti.