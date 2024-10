Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: De Minaur sogna Torino, cinque francesi negli ottavi di finale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tabellone allineato agli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy tra conferme ed eliminazioni eccellenti. In quest’ultima categoria entra senza dubbio il ko di Daniil Medvedev, che in apertura di giornata si è arreso al tie-break del terzo set a un Alexey Popyrin che prosegue la sua ascesa iniziata nel corso dell’estate con il ‘1000’ vinto in Canada. Resta vivo il sogno Torino di un altro aussie, ovvero Alex De Minaur, che accede agli ottavi di finale e con un’ulteriore vittoria domani attuerebbe il sorpasso ai danni di Andrey Rublev per l’ottava e ultima posizione utile per le ATP Finals di Torino: quest’oggi affermazione con il punteggio di 6-4 7-6(5) su Kecmanovic. Le chances di qualificazione per Dimitrov sono minime, ma intanto il bulgaro vince in lotta contro Etcheverry e mantiene vive le speranze. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tabellone allineato aglidialditra conferme ed eliminazioni eccellenti. In quest’ultima categoria entra senza dubbio il ko di Daniil Medvedev, che in apertura di giornata si è arreso al tie-break del terzo set a un Alexey Popyrin che prosegue la sua ascesa iniziata nel corso dell’estate con il ‘’ vinto in Canada. Resta vivo il sognodi un altro aussie, ovvero Alex De, che accede aglidie con un’ulteriore vittoria domani attuerebbe il sorpasso ai danni di Andrey Rublev per l’ottava e ultima posizione utile per le ATP Finals di: quest’oggi affermazione con il punteggio di 6-4 7-6(5) su Kecmanovic. Le chances di qualificazione per Dimitrov sono minime, ma intanto il bulgaro vince in lotta contro Etcheverry e mantiene vive le speranze.

