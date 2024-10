Master di I e II livello in project management e politiche pubbliche (Di giovedì 31 ottobre 2024) Asmel: Nuova formazione per amministratori e pubblici finanziari ASMEL, L’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni ai Master universitari di I e II livello in project management e politiche pubbliche, un’opportunità di formazione gratuita per amministratori e dipendenti degli Enti Locali soci, mirata a sviluppare competenze avanzate nella gestione pubblica. Questi percorsi formativi d’eccellenza, promossi in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope“, rispondono alla crescente esigenza di qualificazione per affrontare con efficacia le sfide amministrative contemporanee. Due percorsi per una PA al passo con il cambiamento. Puntomagazine.it - Master di I e II livello in project management e politiche pubbliche Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Asmel: Nuova formazione per amministratori e pubblici finanziari ASMEL, L’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni aiuniversitari di I e IIin, un’opportunità di formazione gratuita per amministratori e dipendenti degli Enti Locali soci, mirata a sviluppare competenze avanzate nella gestione pubblica. Questi percorsi formativi d’eccellenza, promossi in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope“, rispondono alla crescente esigenza di qualificazione per affrontare con efficacia le sfide amministrative contemporanee. Due percorsi per una PA al passo con il cambiamento.

Master universitari in Project Management e Politiche Pubbliche

(sardegnareporter.it)

ASMEL, L'Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali, ha annunciato l'apertura delle iscrizioni ai ...

