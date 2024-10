Lutto per Quagliarella: “Lascia un vuoto immenso” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grave Lutto per Fabio Quagliarella, con la morte del papà Vittorio: il triste annuncio di una società stabiese. Ore di Lutto in casa Quagliarella per la scomparsa di Vittorio, il papà dell’ex attaccante del Napoli. L’annuncio è stato diffuso attraverso un post pubblicato sui social da parte della società Virtus Junior Stabia, club giovanile di Castellammare di Stabia, dov’è nato e cresciuto Fabio. “La Virtus Junior Stabia si stringe al dolore della famiglia Quagliarella per la perdita del caro Vittorio. Un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società – si legge su Facebook – La sua assenza Lascia un vuoto immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi”. Vittorio Quagliarella era un gran tifoso del Napoli, ed era felicissimo che suo figlio potesse indossare i colori azzurri quando fu acquistato da De Laurentiis. Spazionapoli.it - Lutto per Quagliarella: “Lascia un vuoto immenso” Leggi tutto 📰 Spazionapoli.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Graveper Fabio, con la morte del papà Vittorio: il triste annuncio di una società stabiese. Ore diin casaper la scomparsa di Vittorio, il papà dell’ex attaccante del Napoli. L’annuncio è stato diffuso attraverso un post pubblicato sui social da parte della società Virtus Junior Stabia, club giovanile di Castellammare di Stabia, dov’è nato e cresciuto Fabio. “La Virtus Junior Stabia si stringe al dolore della famigliaper la perdita del caro Vittorio. Un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società – si legge su Facebook – La sua assenzaun, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi”. Vittorioera un gran tifoso del Napoli, ed era felicissimo che suo figlio potesse indossare i colori azzurri quando fu acquistato da De Laurentiis.

