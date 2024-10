Le infondate proprietà antivirali delle vitamine C e D

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna a circolare una vecchia clip nella quale Stefano Montanari elenca alcune tra le principali teoriesulla vitamina C e sulla vitamina D. Montanari – molto apprezzato negli ambienti No vax emedicine alternative -, durante la pandemia di Covid-19 è stato molto attivo nel promuovere questi “rimedi alternativi”. La narrazione in oggetto si focalizza in particolare sulle presuntesuddette, anche contro la Covid-19, se assunte ad alto dosaggio, sia come presuntiche in sostituzione della vaccinazione. Vediamo perché non trovano fondamento. Per chi ha fretta: Torna a circolare la clip di una vecchia intervista a Stefano Montanari sulle presuntecurative e preventive della vitamina C e D. È vero che carenze dipossono comportare problemi di salute e incidere negativamente sul sistema immunitario.