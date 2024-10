Lautaro e Frattesi tengono in lotta l’Inter (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: Con la exhibición de Davide Frattesi, autor de un doblete decisivo, y la sentencia de Lautaro Martínez en los minutos finales, el Inter Milán cerró su goleada ante el Empoli (0-3) y respondió al Nápoles, al que persigue de cerca en la lucha por el ‘Scudetto’. –> Lautaro se encargó de cerrar la goleada en la noche de Davide Frattesi. El delantero argentino, capitán interista, se convirtió en el máximo goleador extranjero del Inter en solitario, agrandando su ya gigante impronta en el club italiano. Sin embargo, el protagonista fue indiscutiblemente Frattesi, decisivo para abrir el partido cuando más encerrado estaba el Empoli. Leggi tutto 📰 Justcalcio.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: Con la exhibición de Davide, autor de un doblete decisivo, y la sentencia deMartínez en los minutos finales, el Inter Milán cerró su goleada ante el Empoli (0-3) y respondió al Nápoles, al que persigue de cerca en la lucha por el ‘Scudetto’. –>se encargó de cerrar la goleada en la noche de Davide. El delantero argentino, capitán interista, se convirtió en el máximo goleador extranjero del Inter en solitario, agrandando su ya gigante impronta en el club italiano. Sin embargo, el protagonista fue indiscutiblemente, decisivo para abrir el partido cuando más encerrado estaba el Empoli.

Empoli-Inter, pagelle: Frattesi fa crollare il muro azzurro, Lautaro si sveglia nella ripresa, Fazzini non delude

Frattesi è l’uomo chiave del successo dell'Inter contro l'Empoli al Castellani, Lautaro firma un assist e un gol dopo un primo tempo negativo. Tra i toscani brilla ancora Fazzini, talento del 2003 ...

Serie A: Frattesi scardina l'Empoli, l'Inter risponde al Napoli

L'Inter vince a Empoli per 3-0 grazie a una doppietta dell'ex di turno Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, e risponde cosi' alla vittoria del Napoli in casa Milan mantenendo invariata la ...

CorSera – Dimarco pericolo costante. Frattesi uomo in più, bentornato Lautaro

Frattesi 7 - Una delle sue migliori esibizioni da titolare: per l'inserimento che porta al gol certo, ma anche per l'applicazione tattica. Con Barella ai box è l'uomo in più.

Lautaro e Frattesi lanciano un chiaro messaggio: tifosi in estasi

L’Inter ritrova la vittoria a Udine: Lautaro Martinez e Davide Frattesi indicano la via dopo il successo in campionato. L’Inter torna alla vittoria e lo fa con una prestazione convincente in casa dell ...