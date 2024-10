Ladispoli, installati due pannelli digitali del patrimonio archeologico comunale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladispoli, 31 ottobre 2024 – “Grazie alla tecnologia prosegue l’opera di valorizzazione del patrimonio archeologico presente sul territorio del Comune di Ladispoli”. Con queste parole l’Assessore alla Cultura, Margherita Frappa, ha reso noto che nel centro cittadino sono state istallate due versioni digitali del pannello dedicato al patrimonio archeologico della città che si trova in Piazzale Roma, all’esterno della Stazione Ferroviaria. “Grazie alla disponibilità – ha proseguito l’Assessore – espressa a titolo gratuito dall’azienda pubblicitaria O.P.S. Group all’Amministrazione comunale del Sindaco Alessandro Grando, cittadini, turisti e appassionati di storia d’ora in avanti avranno un supporto ulteriore nella presa visione dei siti storici caratterizzanti, nel loro insieme, un luogo socialmente giovane ma dal cuore antico. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – “Grazie alla tecnologia prosegue l’opera di valorizzazione delpresente sul territorio del Comune di”. Con queste parole l’Assessore alla Cultura, Margherita Frappa, ha reso noto che nel centro cittadino sono state istallate due versionidel pannello dedicato aldella città che si trova in Piazzale Roma, all’esterno della Stazione Ferroviaria. “Grazie alla disponibilità – ha proseguito l’Assessore – espressa a titolo gratuito dall’azienda pubblicitaria O.P.S. Group all’Amministrazionedel Sindaco Alessandro Grando, cittadini, turisti e appassionati di storia d’ora in avanti avranno un supporto ulteriore nella presa visione dei siti storici caratterizzanti, nel loro insieme, un luogo socialmente giovane ma dal cuore antico.

