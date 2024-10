"La mia vicina è anziana, sola e sordomuta: vorrebbe smaltire tre sanitari, ma la Rap non effettua il ritiro" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamoVolevo condividere con i lettori come funziona la Rap. Ho una mia vicina di pianerottolo di 80 anni, sola e sordomuta. Per quel che posso cerco di darle una mano. Qualche giorno fa mi ha chiesto di chiamare la Rap perché doveva smaltire tre sanitari. Venerdì 25 ottobre Palermotoday.it - "La mia vicina è anziana, sola e sordomuta: vorrebbe smaltire tre sanitari, ma la Rap non effettua il ritiro" Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamoVolevo condividere con i lettori come funziona la Rap. Ho una miadi pianerottolo di 80 anni,. Per quel che posso cerco di darle una mano. Qualche giorno fa mi ha chiesto di chiamare la Rap perché dovevatre. Venerdì 25 ottobre

