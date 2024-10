Kvara, l’agente non fa sconti: richiesta chiarissima al Napoli per rinnovare (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arrivano ulteriori novità legate alla trattativa per il rinnovo di contratto tra la SSC Napoli e Kvara: vanno avanti i colloqui tra le parti per cercare la fumata bianca. In casa Napoli regna l’entusiasmo dopo la grande vittoria ottenuta martedì sera, allo stadio San Siro, contro il Milan. Un segnale, ulteriore, che gli azzurri mandano a tutta la concorrenza: gli azzurri hanno intenzione di fare sul serio e vogliono continuare a confermare le ottime impressioni avute in questo inizio di stagione. Nell’attesa che si avvicini il prossimo match degli azzurro (in programma per domenica, ore 12:30, allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta), tra gli azzurri tiene banco la vicenda legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Spazionapoli.it - Kvara, l’agente non fa sconti: richiesta chiarissima al Napoli per rinnovare Leggi tutto 📰 Spazionapoli.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arrivano ulteriori novità legate alla trattativa per il rinnovo di contratto tra la SSC: vanno avanti i colloqui tra le parti per cercare la fumata bianca. In casaregna l’entusiasmo dopo la grande vittoria ottenuta martedì sera, allo stadio San Siro, contro il Milan. Un segnale, ulteriore, che gli azzurri mandano a tutta la concorrenza: gli azzurri hanno intenzione di fare sul serio e vogliono continuare a confermare le ottime impressioni avute in questo inizio di stagione. Nell’attesa che si avvicini il prossimo match degli azzurro (in programma per domenica, ore 12:30, allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta), tra gli azzurri tiene banco la vicenda legata al futuro di Khvichatskhelia.

