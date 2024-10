Liberoquotidiano.it - Italia 1, i Simpson 30 anni dopo? Un risultato semplicemente sensazionale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (I) Sono passati più di trent': il 1° ottobre 1991 Idebuttarono in seconda serata su Canale 5. Inil premier era Giulio Andreotti mentre all'estero assistevamo all'indipendenza delle ex repubbliche sovietiche e al disgregamento dell'ex Jugoslavia senza dimenticare che a febbraio era terminata la prima Guerra del Golfo. In tv c'erano programmi come Non è la Rai, Avanzi o Mai dire Tv che nel frattempo sono scomparsi. Invece loro, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, sono ancora qui a macinare ascolti nel pomeriggio di. Una volta Giulio Tremonti li paragonò alla sinistra: caricaturali, cinici, ideologicamente schierati. Che ifacciano “politica” è oggetto di una sterminata biografia negli Usa.