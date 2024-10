Iran: risponderemo a Israele in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ Iran ha avvertito che fornirà una risposta «brutale» all’attacco israeliano alle installazioni militari Iraniane di sabato. Israele se ne «pentirà» . Lo scrivono i media Iraniani. «La recente azione del regime sionista, che ha attaccato parti del nostro Paese, è stata un atto disperato e la Repubblica islamica dell’Iran risponderà in modo brutale che farà pentire Israele», ha affermato Feedpress.me - Iran: risponderemo a Israele in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza Leggi tutto 📰 Feedpress.me (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ha avvertito che fornirà una risposta «» all’attacco israeliano alle installazioni militariiane di sabato.se ne «pentirà» . Lo scrivono i mediaiani. «La recente azione del regime sionista, che ha attaccato parti del nostro Paese, è stata un atto disperato e la Repubblica islamica dell’risponderà inche farà pentire», ha affermato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza;e l'attacco all', le parole di Netanyahu: ultime news; Medio Oriente. Rappresaglia israeliana contro l'. Gli ayatollah: «Non»;attacca «poco» l’, ma la guerra diretta è iniziata;, la risposta all'attacco di«prima delle elezioni Usa». Una fonte alla Cnn: «Sarà dolorosa e defi; Usa approvano vendita di armi a Taiwan per 2 miliardi di dollari; Approfondisci 🔍

Iran: risponderemo a Israele in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza

(msn.com)

L’Iran ha avvertito che fornirà una risposta «brutale» all’attacco israeliano alle installazioni militari iraniane di sabato. Israele se ne «pentirà». Lo scrivono i media iraniani. «La recente azione ...

L'Iran: 'La nostra risposta a Israele sarà brutale'

(ansa.it)

L'Iran darà una risposta "brutale" all'attacco israeliano di sabato scorso contro la Repubblica islamica.

Iran, la risposta a Israele «prima delle elezioni Usa». Una fonte alla Cnn: «Sarà dolorosa e definitiva»

(msn.com)

L'Iran risponderà in modo «definitivo e doloroso» agli attacchi israeliani del 25 ottobre probabilmente prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha ...

«L'Iran risponderà all'attacco di Israele prima delle elezioni Usa»

(msn.com)

L'Iran risponderà in modo «definitivo e doloroso» agli attacchi israeliani del 25 ottobre probabilmente prima delle ...