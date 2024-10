Gaeta.it - Incidente shock a Strambino: due feriti in un violento scontro sulla SP81

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una violenta collisione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 ottobre, nella frazione Carrone di, trasformando la tranquillità della zona in un momento di angoscia e preoccupazione. L’, che ha coinvolto due autovetture, si è verificato intorno alle ore 18 lungo la strada provinciale, suscitando un acceso dibattitosicurezza stradale, un tema cruciale in ogni comunità. Due persone sono rimaste ferite, e attualmente si trovano ricoverate presso l’ospedale di Ivrea. La dinamica dell’: chi sono i coinvolti L’ha coinvolto un uomo di 41 anni originario di Mazzè, che era alla guida di una delle vetture, e una donna la cui identità non è stata ancora resa pubblica, al volante dell’altra auto.