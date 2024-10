In arrivo 200 infermieri argentini negli ospedali lombardi (Di giovedì 31 ottobre 2024) negli ospedali lombardi arriveranno, nei primi mesi del 2025, oltre 200 infermieri argentini. La conferma arriva dall'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, e la novità potrebbe interessare direttamente anche le realta socio sanitarie lecchesi. Regione lombardia e l'Istituto Leccotoday.it - In arrivo 200 infermieri argentini negli ospedali lombardi Leggi tutto 📰 Leccotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)arriveranno, nei primi mesi del 2025, oltre 200. La conferma arriva dall'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, e la novità potrebbe interessare direttamente anche le realta socio sanitarie lecchesi. Regionea e l'Istituto

In arrivo 200 infermieri argentini negli ospedali lombardi

Pronto un accordo tra la Regione e l'istituto universitario di Rosario per superare le carenze d'organico. Bertolaso: "Avrà durata triennale e diventerà operativo nel 2025" ...

