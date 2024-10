Il Ravenna vince ancora, Marchionni: "Quando trovi un gruppo del genere è tutto più facile" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due su due per mister Marchionni: dopo la vittoria interna col San Marino, mercoledì il bis (3-0) nel recupero col Piacenza. Sembra cominciato adesso il campionato del Ravenna che, dopo una deludente partenza, costata la panchina ad Antonioli, ora si trova terzo a -9 dalla capolista Tau Ravennatoday.it - Il Ravenna vince ancora, Marchionni: "Quando trovi un gruppo del genere è tutto più facile" Leggi tutto 📰 Ravennatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due su due per mister: dopo la vittoria interna col San Marino, mercoledì il bis (3-0) nel recupero col Piacenza. Sembra cominciato adesso il campionato delche, dopo una deludente partenza, costata la panchina ad Antonioli, ora si trova terzo a -9 dalla capolista Tau

Sugli scudi contro il Piacenza il georgiano David Lordkipanize, mezzala di corsa e di inserimenti, autore di una doppietta. L’altra rete è a firma dell’attaccante Loreto Lo Bosco. Tra i migliori in ...

Ravenna e Piacenza? Non c’è che dire, due gocce d’acqua, che proveranno ad... annegarsi a vicenda nell’atteso match in programma oggi alle ore 18 in ...

Il neo allenatore subito alla prova del campo, oggi alle 14.30 in casa contro San Marino. Il ds Mandorlini: "Tutti hanno colpe, io per primo" ...

Dopo le esperienze alla guida di Foggia (38 panchine), Novara (61 presenze in due momenti differenti) e Potenza (17 partite) per l’ex centrocampista.