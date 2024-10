Ilrestodelcarlino.it - "Il mio bar ormai è murato. Basta, spostateli altrove"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bufera sul trasferimento delle bancarelle in piazza Roma. Il barista Antonio Lanza sbotta: "Gli stand coprono la mia attività, sono costretto a buttare via centinaia di cornetti ogni giorno". L’ultima volta che il signor Lanza, titolare del caffè ´La piazzetta´ ha "dovuto cestinare cento brioche è stata due settimane fa. C’era una manifestazione sul mio lato della piazza, mentre l’altra parte, quella dove c’è la banca Unicredit, è sempre vuota. Sono rassegnato, non so più cosa fare", dice. "Noi esercenti non siamo mai stati convocati dall’assessorato, non sappiamo nulla neppure delle varie iniziative che vengono organizzate la domenica. Questa è una piazza immensa e non è possibile che le manifestazioni pro Palestina o gli eventi sportivi, così come le bancarelle, si posizionino sempre sul lato della fontana".