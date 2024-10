Gaeta.it - Il governo Meloni: nessun rimpasto in vista, sostegno ai ruoli chiave e sfide legali

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La stabilità deldi Giorgiarimane forte, nonostante le voci su possibili cambiamenti. Fonti affidabili affermano che non ci sono piani per unimminente, in particolare in riferimento aicome quello di Raffaele Fitto. La prima ministra e il suo esecutivo sembrano decisi a mantenere la “squadra che vince” al suo posto, confermando che ciò che funziona non deve essere toccato. L’attenzione adesso si concentra su come gestire le deleghe e le responsabilità, rimanendo impegnati a garantire la continuità nelle politiche governative. Il futuro di Raffaele Fitto e il suo superdicastero Giorgiaha chiaro l’obiettivo di mantenere un assetto consolidato delle deleghe attualmente nelle mani di Raffaele Fitto, che guida un superdicastero composto da Affari europei, Politiche di coesione e Pnrr.