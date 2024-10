Quotidiano.net - I funerali di Matilde Lorenzi, folla a Giaveno. La mamma in lacrime: “Grazie, ci hai donato tantissimo”

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Unadavanti alla chiesa di San Lorenzo aha accolto e il feretro di, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Anche la chiesa è già piena di persone. In prima fila c'è la nonna materna di 'Matildina’, come la chiamavano amici e parenti, nonna Rosina: “Il Signore ci ha portato via una meraviglia”, dice in. Amici, semplici cittadini sono accorsi per rendere omaggio alla giovane atleta. Isono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino. Lutto cittadino nel paese che conta circa 17mila abitanti. Idi, la giovane sciatrice morta in allenamento in Val Senales,(Torino), 31 ottobre 2024. ANSA/ TINO ROMANO Le notizie in diretta