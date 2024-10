“Ho incontrato tante streghe. Una volta andai a casa di una di loro, una donna bellissima e mentre lei parlava il marito si addormentò di sasso…”: il racconto di Dario Argento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dario Argento e l’horror, nessuna coppia è più nota e inossidabile. E in un’intervista rilasciata a Repubblica, il grande regista ricorda di come sia stato lui a portare Halloween in Italia: “Vivevo a Los Angeles, lavoravo alla postproduzione di un film, forse Trauma. Ero in un bell’albergo a Santa Monica. Erano i giorni di Halloween ma non sapevo cosa fosse. Vedo in strada ragazzi mascherati, gruppi che vanno nelle case a rompere Ie scatole, mi incuriosisco, chiedo al montatore, mi spiega della festa, le zucche, dolcetto o scherzetto, i demoni, i mostri, le streghe”. Cosa ha fatto allora? Argento aveva un negozio dal nome Profondo Rosso: “Ho scritto un paio di articoli su qualche giornale spiegando di Halloween, ho riempito il negozio di zucche e tutto l’armamentario. Nessuno lo faceva, prima, in Italia”. Ilfattoquotidiano.it - “Ho incontrato tante streghe. Una volta andai a casa di una di loro, una donna bellissima e mentre lei parlava il marito si addormentò di sasso…”: il racconto di Dario Argento Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)e l’horror, nessuna coppia è più nota e inossidabile. E in un’intervista rilasciata a Repubblica, il grande regista ricorda di come sia stato lui a portare Halloween in Italia: “Vivevo a Los Angeles, lavoravo alla postproduzione di un film, forse Trauma. Ero in un bell’albergo a Santa Monica. Erano i giorni di Halloween ma non sapevo cosa fosse. Vedo in strada ragazzi mascherati, gruppi che vanno nelle case a rompere Ie scatole, mi incuriosisco, chiedo al montatore, mi spiega della festa, le zucche, dolcetto o scherzetto, i demoni, i mostri, le”. Cosa ha fatto allora?aveva un negozio dal nome Profondo Rosso: “Ho scritto un paio di articoli su qualche giornale spiegando di Halloween, ho riempito il negozio di zucche e tutto l’armamentario. Nessuno lo faceva, prima, in Italia”.

