Oasport.it - GP di Valencia verso la cancellazione. Prende forma l’alternativa per l’ultima gara della MotoGP

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Aprire e chiudere la stagionein Qatar. Dopo i tragici fatti dell’alluvione che hanno coinvolto la Spagna e in particolare la città di, il circus delle due ruote sta cercando di capire come muoversi per concludere l’annata 2024. L’attualità per i piloti e le scuderie è legata al GP di Malesia, a Sepang, mentre i quadri dirigenziali provano a organizzarsi per l’appuntamento finale del calendario. Al 99,9% non si andrà a, sia per problemi concretamente logistici sia per una scelta etica legata al dramma che la popolazione locale sta vivendo. A farsi largo, in maniera molto convinta e con rumors sempre più crescenti, è quindi l’ipotesi di un Gran Premio in Qatar, sul Lusail International Circuit.