Borsa | l' Europa debole valuta annunci sui dazi Milano -0,2%

Borse europee deboli a metà seduta, con i listini che sembrano aver digerito l'annuncio di Donald Trump di dazi al 30% a partire da agosto. Sotto i riflettori la trattativa tra Ue e Usa per un accordo, con gli analisti che ipotizzano tariffe che potrebbero essere superiori al 10%. Sul fronte valutario il dollaro resta forte, con l'euro a 1,1695 e la sterlina a 1,3489. L'indice stoxx 600 cede lo 0,3%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Male Francoforte (-0,9%), Parigi (-0,5%), Madrid (-0,3%), Milano (-0,2%). In controtendenza Londra (+0,4%), con il Regno Unito che ha già raggiunto accordi con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa debole valuta annunci sui dazi, Milano -0,2%

