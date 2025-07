E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il 34enne marocchino protagonista sabato sera della fuga in auto con inseguimento sulle strade di Paderno Dugnano. Durante la fuga i due occupanti della Alfa Romeo Tonale che non si era fermata all’alt, avevano lanciato bottiglie di vetro contro l’auto dei carabinieri. Tutto è iniziato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Inseguimento di Paderno Dugnano, spacciatore arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale