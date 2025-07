Loro Piana per quali prodotti è famosa e chi sono i proprietari

Eleganza senza fronzoli, qualitĂ estrema e uno stile che parla piano: così si racconta Loro Piana, il marchio italiano che nel corso della sua storia ha ridefinito il concetto di lusso moderno. Una storia che parte da lontano e che, negli ultimi anni, grazie anche alla serie TV di culto Succession, ha conquistato nuove generazioni diventando il brand perfetto per chi cerca un’eleganza senza clamore, ma di grande effetto. Ma chi sono i proprietari dietro a questo iconico marchio e quali sono i prodotti che hanno reso Loro Piana un punto di riferimento nel mondo del lusso contemporaneo? Loro Piana, chi sono i proprietari. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Loro Piana, per quali prodotti è famosa e chi sono i proprietari

Loro Piana, per quali prodotti è famosa e chi sono i proprietari - Tra i pezzi più amati ci sono cappotti, maglioni, camicie, pantaloni, ma anche calzature e accessori ... Riporta dilei.it

Anche l’azienda di abbigliamento Loro Piana sarà messa in amministrazione giudiziaria per un’indagine sullo sfruttamento dei lavoratori - Il tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Loro Piana, nota società italiana di abbigliamento di lusso, controllata dal gruppo francese LVMH: l’amministrazione giudiziaria è ... Si legge su ilpost.it